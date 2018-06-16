Путин потребовал не допустить снижения зарплат

Регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения зарплат. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Это следует из его беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которую передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх.
Глава государства отметил, что в ряде регионов уже есть такие сложности.
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