Путин: россияне — особенные

У россиян особый культурный код, и с каждым новым поколением он становится все богаче. Об этом рассказал президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства для детей и юношества, передает НТВ.
Речь о культурном коде завела одна из лауреатов премии, режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская. Глава государства, завершая церемонию награждения, вспомнил о словах Вельковской.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным.
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