Путин: россияне — особенные

— Наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным.