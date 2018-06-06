Путин заявил китайским журналистам, что мог бы работать адвокатом

Кем стал бы, если бы не пошел в госслужбу

Также российский лидер заявил, что мог бы работать адвокатом, если бы не не стал чиновником.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом.

Пару часов на спорт

Два-два с половиной часа в день президент тратит на занятие спортом, сообщил китайским журналистам Путин.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Каждый день я трачу на спорт около 2 — 2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнёры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей.

Санкции могут обратиться против США и союзников По словам Путина, те страны, которые под давлением США ввели санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. США, обосновав это соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, дав отсрочку ряду стран. В последний день мая Вашингтон после безуспешных двусторонних переговоров ввел эти пошлины практически для всех стран, включая ЕС и Канаду. Для поставок из России они действуют еще с марта, пишет РИА Новости. Владимир Путин,

президент РФ:

— Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив.

Надежда на здравый смысл

Также государства отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития.

При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.