Раннее бронирование туров на 2018: сэкономь до 50 % стоимости

Крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" объявляет продажи туров на летний сезон 2018 года открытыми! Мы рады предложить вам самые популярные направления и максимально выгодный отдых со скидкой до 50%. Уже сегодня вы можете подобрать или подать заявку на самый идеальный вариант отдыха по наиболее привлекательным ценам в рамках акции "Раннее бронирование".
Планируя свой отпуск, очень важна репутация и надежность самой туристической компании. По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России. Надежность компании, безопасность отдыха туристов, оперативное обслуживание клиентов подтверждается 20 годами работы на этом рынке и 100 тысячной клиентской базой.
3 причины не упустить акцию "Раннее бронирование":
- Экономия. Скидки по акции "Раннее бронирование" складываются из скидок отеля и туроператора и обычно варьируются от 10% до 50% в зависимости от направления и отеля.
- Большой выбор отелей. Задумавшись зимой о летнем отпуске, вы можете выбрать любой отель из тех, что представлены у туроператора. Как все мы знаем, самое лучшее раскупают первым. Не упустите возможность стать тем счастливцем, который отдохнет с семьёй в лучшем отеле в разгар сезона, купив тур по привлекательной цене.
- Уверенность и планирование. Вместо того чтобы искать "горящие туры" за неделю до начала отпуска, вы размеренно ждете начала своего спланированного заранее путешествия.
При этом цены в обоих случаях находятся примерно на одном уровне.
Акция раннего бронирования дает отличную возможность не только зарезервировать номера в лучших отелях, но и сэкономить при этом до 50 % от стоимости тура.
Очень выгодно совместить акцию "Ранее бронирование" с оплатой тура в рассрочку. Вы сможете, и тур выгодно забронировать и рассчитаться уже до начала поездки.
Бронируйте отдых на 2018 год уже сейчас с явными преимуществами и выгодой!
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Обращайтесь по телефону (3852) 22-66-66, 22-68-76 или просто заполните заявку на нашем сайте, и из всего многообразия туров на 2018 год мы поможем подобрать именно то, что нужно вам!
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76
Рассрочку предоставляет организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: до 31 декабря 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66
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