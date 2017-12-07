Раннее бронирование туров на 2018: сэкономь до 50 % стоимости

Сегодня, 10:01.
Туризм

Крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" объявляет продажи туров на летний сезон 2018 года открытыми! Мы рады предложить вам самые популярные направления и максимально выгодный отдых со скидкой до 50%. Уже сегодня вы можете подобрать или подать заявку на самый идеальный вариант отдыха по наиболее привлекательным ценам в рамках акции "Раннее бронирование".

Раннее бронирование туров на 2018 г.
Раннее бронирование туров на 2018 г. Фото: архив компании "Авиафлот".

Планируя свой отпуск, очень важна репутация и надежность самой туристической компании. По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России. Надежность компании, безопасность отдыха туристов, оперативное обслуживание клиентов подтверждается 20 годами работы на этом рынке и 100 тысячной клиентской базой.

Греция.
Греция.

3 причины не упустить акцию "Раннее бронирование":

  1. Экономия. Скидки по акции "Раннее бронирование" складываются из скидок отеля и туроператора и обычно варьируются от 10% до 50% в зависимости от направления и отеля.
  2. Большой выбор отелей. Задумавшись зимой о летнем отпуске, вы можете выбрать любой отель из тех, что представлены у туроператора. Как все мы знаем, самое лучшее раскупают первым. Не упустите возможность стать тем счастливцем, который отдохнет с семьёй в лучшем отеле в разгар сезона, купив тур по привлекательной цене.
  3. Уверенность и планирование. Вместо того чтобы искать "горящие туры" за неделю до начала отпуска, вы размеренно ждете начала своего спланированного заранее путешествия.
Раннее бронирование туров на 2018 г.
Раннее бронирование туров на 2018 г.

При этом цены в обоих случаях находятся примерно на одном уровне.

Акция раннего бронирования дает отличную возможность не только зарезервировать номера в лучших отелях, но и сэкономить при этом до 50 % от стоимости тура.

Очень выгодно совместить акцию "Ранее бронирование" с оплатой тура в рассрочку. Вы сможете, и тур выгодно забронировать и рассчитаться уже до начала поездки.

Швейцария.
Швейцария.

Бронируйте отдых на 2018 год уже сейчас с явными преимуществами и выгодой!

Отдых круглый год с компанией "Авиафлот"!

Обращайтесь по телефону (3852) 22-66-66, 22-68-76 или просто заполните заявку на нашем сайте, и из всего многообразия туров на 2018 год мы поможем подобрать именно то, что нужно вам!

Таиланд.
Таиланд.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76


Рассрочку предоставляет организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: до 31 декабря 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66

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