Раннее бронирование туров на 2018: сэкономь до 50 % стоимости

Планируя свой отпуск, очень важна репутация и надежность самой туристической компании. По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России. Надежность компании, безопасность отдыха туристов, оперативное обслуживание клиентов подтверждается 20 годами работы на этом рынке и 100 тысячной клиентской базой.

3 причины не упустить акцию "Раннее бронирование":

Экономия. Скидки по акции "Раннее бронирование" складываются из скидок отеля и туроператора и обычно варьируются от 10% до 50% в зависимости от направления и отеля. Большой выбор отелей. Задумавшись зимой о летнем отпуске, вы можете выбрать любой отель из тех, что представлены у туроператора. Как все мы знаем, самое лучшее раскупают первым. Не упустите возможность стать тем счастливцем, который отдохнет с семьёй в лучшем отеле в разгар сезона, купив тур по привлекательной цене. Уверенность и планирование. Вместо того чтобы искать "горящие туры" за неделю до начала отпуска, вы размеренно ждете начала своего спланированного заранее путешествия.

При этом цены в обоих случаях находятся примерно на одном уровне.

Акция раннего бронирования дает отличную возможность не только зарезервировать номера в лучших отелях, но и сэкономить при этом до 50 % от стоимости тура.

Очень выгодно совместить акцию "Ранее бронирование" с оплатой тура в рассрочку. Вы сможете, и тур выгодно забронировать и рассчитаться уже до начала поездки.

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Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76





Рассрочку предоставляет организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: до 31 декабря 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66