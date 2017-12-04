Раскрыто содержание первого в мире SMS-сообщения

SMS получил директор телекоммуникационной компании Vodafone, оно содержало слова "Счастливого Рождества". Как признает Папворт, ответа он так и не получил. В 1992 году сотовые телефоны могли принимать сообщения, но для их отправки требовался компьютер.

"Текстовые сообщения не были моим изобретением, я просто оказался счастливчиком, который отправил первое", — сказал Папворт. Он замечает, что всего через 20 лет после первой SMS, в 2012 году, только в Великобритании были отправлены 151 миллиард сообщений, пишет Lenta.ru.