Рай перфекциониста: идеальные фото котика, пены и клубнички

Выражение "рай перфекциониста" часто используют, чтобы описать безупречную симметрию, которую создает природа или человек. Некоторые люди признаются, что при виде таких фото они ощущают почти счастье.

Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Рай перфекциониста. Фото: ofigenno.com. Источник.