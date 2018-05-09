Как правильно носить георгиевскую ленточку

Сегодня, 10:24.
Культура

Георгиевская лента — самый популярный символ празднования Дня Победы в России. Рассказываем, как правильно носить и завязывать георгиевскую ленточку, откуда взялась эта традиция, и что означают черно-оранжевые полосы ленты. 

День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.

Что означают цвета и количество полос георгиевской ленты?

В 1769 году Екатерина II учредила орден св. Георгия Победоносца, которым награждали военнослужащих, храбро сражавшихся за Родину. Цвета ленты символизировали густой дым и яркое пламя, а три черные и две оранжевые полоски отличали высшую награду 4-й степени, сообщает сайт 360tv.ru

Как георгиевская ленточка стала символом Дня Победы?

Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Инициаторы акции — "РИА Новости" и "Студенческая община". Георгиевская лента стала символом, который должен  означать объединение поколений. Акция "Я помню! Я горжусь!" проходит ежегодно, пишет tvtomsk.ru.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года.

Как завязать георгиевскую ленту? 

Самый популярные способы завязать георгиевскую ленточку — бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами. 

Как нельзя носить георгиевскую ленточку?

  • Нельзя привязывать георгиевскую ленточку к сумке, на волосы, на одежду ниже пояса.
  • Нельзя носить испорченную георгиевскую ленточку.
  • Нельзя прикреплять георгиевскую ленточку снаружи к машине. Есть мнение, что можно аккуратно завязать ленточку на антенне, но в этом случае нужно быстро ее менять, как только испортится внешний вид. 

Как правильно носить георгиевскую ленточку?

Лучше всего аккуратно георгиевскую ленточку закрепить булавкой на одежде на груди. 

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