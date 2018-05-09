Как правильно носить георгиевскую ленточку?

В 1769 году Екатерина II учредила орден св. Георгия Победоносца, которым награждали военнослужащих, храбро сражавшихся за Родину. Цвета ленты символизировали густой дым и яркое пламя, а три черные и две оранжевые полоски отличали высшую награду 4-й степени, сообщает сайт 360tv.ru.