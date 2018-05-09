Георгиевская лента — самый популярный символ празднования Дня Победы в России. Рассказываем, как правильно носить и завязывать георгиевскую ленточку, откуда взялась эта традиция, и что означают черно-оранжевые полосы ленты.
Что означают цвета и количество полос георгиевской ленты?
В 1769 году Екатерина II учредила орден св. Георгия Победоносца, которым награждали военнослужащих, храбро сражавшихся за Родину. Цвета ленты символизировали густой дым и яркое пламя, а три черные и две оранжевые полоски отличали высшую награду 4-й степени, сообщает сайт 360tv.ru.
Как георгиевская ленточка стала символом Дня Победы?
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Инициаторы акции — "РИА Новости" и "Студенческая община". Георгиевская лента стала символом, который должен означать объединение поколений. Акция "Я помню! Я горжусь!" проходит ежегодно, пишет tvtomsk.ru.
Как завязать георгиевскую ленту?
Самый популярные способы завязать георгиевскую ленточку — бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами.
Как нельзя носить георгиевскую ленточку?
- Нельзя привязывать георгиевскую ленточку к сумке, на волосы, на одежду ниже пояса.
- Нельзя носить испорченную георгиевскую ленточку.
- Нельзя прикреплять георгиевскую ленточку снаружи к машине. Есть мнение, что можно аккуратно завязать ленточку на антенне, но в этом случае нужно быстро ее менять, как только испортится внешний вид.
Как правильно носить георгиевскую ленточку?
Лучше всего аккуратно георгиевскую ленточку закрепить булавкой на одежде на груди.
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