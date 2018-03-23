Разработали новый способ со старением мышц

Группа зарубежных ученых разработала новый способ борьбы со старением мышц с помощью комбинированного препарата из двух химических соединений. Он имитирует эффект от физических упражнений, ообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Известно, что с возрастом замедляется метаболизм клеток. Но специалисты узнали, что внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида, а также сероводорода может увеличить физическую выносливость на 60% как у молодых, так и старых грызунов.
Опытным путем ученые определили, что 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе. Показатели тех мышей, в организме которых повышали уровень только никотинамида мононуклеотида, улучшились в 1,6 раза, пишет "Росбалт".
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