Разработали новый способ со старением мышц

Известно, что с возрастом замедляется метаболизм клеток. Но специалисты узнали, что внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида, а также сероводорода может увеличить физическую выносливость на 60% как у молодых, так и старых грызунов.

Опытным путем ученые определили, что 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе. Показатели тех мышей, в организме которых повышали уровень только никотинамида мононуклеотида, улучшились в 1,6 раза, пишет "Росбалт".