Режиссер объяснил странный сюжетный поворот в новых "Мстителях"

Режиссер фильма "Мстители. Война бесконечности" Джо Руссо в комментарии порталу Сomicbook.com объяснил сюжетный поворот, который вызвал недовольство зрителей, пишет РИА Новости.
По сюжету Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову. Избежав смерти, злодей успевает разрушить половину Вселенной.
Режиссер посчитал решение сценаристов не убивать Таноса правильным, так как этот поступок позволяет лучше раскрыть персонажа Криса Хемсворта (Тора). Таким образом, по мнению Руссо, Тор продемонстрировал Таносу свою месть.
"Это один из тех выборов, которые делают персонажи, чувствующие огромную боль. Надеюсь, аудитория научится сопереживать героям, которые развиваются по ходу сюжета. Такие истории могут нас многому научить, и мы должны понимать поступки персонажей", считает режиссер.
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