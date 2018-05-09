Режиссер объяснил странный сюжетный поворот в новых "Мстителях"

По сюжету Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову. Избежав смерти, злодей успевает разрушить половину Вселенной.

Режиссер посчитал решение сценаристов не убивать Таноса правильным, так как этот поступок позволяет лучше раскрыть персонажа Криса Хемсворта (Тора). Таким образом, по мнению Руссо, Тор продемонстрировал Таносу свою месть.

"Это один из тех выборов, которые делают персонажи, чувствующие огромную боль. Надеюсь, аудитория научится сопереживать героям, которые развиваются по ходу сюжета. Такие истории могут нас многому научить, и мы должны понимать поступки персонажей", считает режиссер.



