Родителей предложили штрафовать за отказ от обследования "опасных" детей

Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Шубин. "В моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьезно и конкретно", — сказал автор проекта.

Шубин отметил, что поводом для разработки документа стали нападения на школы в Перми и Бурятии. По словам Шубина, сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей.