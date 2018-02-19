Родителей предложили штрафовать за отказ от обследования "опасных" детей

Детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, будут отправлять на медицинское и психологическое обследование, а родителей и опекунов, препятствующих экспертизе, начнут штрафовать. Такие полномочия может получить Комиссия по делам несовершеннолетних, пишет РИА "Новости".
Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Шубин. "В моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьезно и конкретно", — сказал автор проекта.
Шубин отметил, что поводом для разработки документа стали нападения на школы в Перми и Бурятии. По словам Шубина, сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей.
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