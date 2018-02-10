Роскомнадзор внес расследование о Дерипаске и Насте Рыбке в реестр запрещенных сайтов

Также в реестр включен и сам ролик с расследованием. На это обратил внимание сотрудник ФБК Георгий Албуров. По его словам, видео посмотрели уже 2,5 млн человек.

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) 10 февраля 2018 г.

Ранее Роскомнадзор потребовал от издания "Медиазона" удалить фотографии из новости про расследование. В ведомстве заявили, что в новости разместили личные фото без прямого или косвенного согласия гражданина, который на них изображен.

Накануне Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Главная героиня фильма Настя Рыбка рассказала, что находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько. Навальный обвинил чиновника в получении взятки от Дерипаски.