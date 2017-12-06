"Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком

"Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года", — рассказали в госкорпорации.

Запланированный на 22 декабря старт двух спутников "Канопус-В" с космодрома Восточный отменен. Он состоится лишь в 2018 году.

По словам источника "Извести" в ракетно-космической отрасли, под угрозой переноса оказались также сроки запусков спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк и американских аппаратов O3b, которые также планируется вывести на орбиту с помощью "Фрегата".

4 декабря на совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за аварию "Союза 2.1Б".

Ранее сообщалось, что 28 ноября с космодрома Восточный были запущены ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками. С одни из спутников — "Метеором-М" №2-1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.