"Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком

Сегодня, 09:11.
Жизнь

Госкорпорация "Роскосмос" решила приостановить эксплуатацию разгонного блока "Фрегат" на время расследования причин аварии. Уточненный график пусков ракет "Союз" определят после завершения работы аварийной комиссии, сообщает "Известия".

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Фото: kremlin.ru.

"Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года", — рассказали в госкорпорации.

Запланированный на 22 декабря старт двух спутников "Канопус-В" с космодрома Восточный отменен. Он состоится лишь в 2018 году. 

По словам источника "Извести" в ракетно-космической отрасли, под угрозой переноса оказались также сроки запусков спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк и американских аппаратов O3b, которые также планируется вывести на орбиту с помощью "Фрегата".

4 декабря на совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за аварию "Союза 2.1Б". 

Ранее сообщалось, что 28 ноября с космодрома Восточный были запущены ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками. С одни из спутников — "Метеором-М" №2-1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.

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