"Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком

Госкорпорация "Роскосмос" решила приостановить эксплуатацию разгонного блока "Фрегат" на время расследования причин аварии. Уточненный график пусков ракет "Союз" определят после завершения работы аварийной комиссии, сообщает "Известия".
"Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года", — рассказали в госкорпорации.
Запланированный на 22 декабря старт двух спутников "Канопус-В" с космодрома Восточный отменен. Он состоится лишь в 2018 году.
По словам источника "Извести" в ракетно-космической отрасли, под угрозой переноса оказались также сроки запусков спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк и американских аппаратов O3b, которые также планируется вывести на орбиту с помощью "Фрегата".
4 декабря на совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за аварию "Союза 2.1Б".
Ранее сообщалось, что 28 ноября с космодрома Восточный были запущены ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками. С одни из спутников — "Метеором-М" №2-1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.
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