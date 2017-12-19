Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельных случаях чумы в Китае

Сегодня, 18:23.
Происшествия

Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи провинции Ганьсу (Китай) подтвердила смерть пастуха от септической формы чумы, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Китай.
Китай. Фото: Людмила Белозерских.

Официально объявлено о 12 находящихся под медицинским наблюдением лицах, которые имели контакты с умершим.

Введен карантин в госпитале, где находился на лечении больной, и по месту жительства пострадавшего. Работает специальная комиссия для расследования случая заболевания чумой и предотвращения распространения инфекции.

В июле от чумы уже умерли три человека. За 2016 год в Китае был зарегистрирован только один случай заболевания чумой и больной выздоровел.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров