Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельных случаях чумы в Китае

Официально объявлено о 12 находящихся под медицинским наблюдением лицах, которые имели контакты с умершим.

Введен карантин в госпитале, где находился на лечении больной, и по месту жительства пострадавшего. Работает специальная комиссия для расследования случая заболевания чумой и предотвращения распространения инфекции.

В июле от чумы уже умерли три человека. За 2016 год в Китае был зарегистрирован только один случай заболевания чумой и больной выздоровел.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.