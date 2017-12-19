Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельных случаях чумы в Китае

Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи провинции Ганьсу (Китай) подтвердила смерть пастуха от септической формы чумы, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Официально объявлено о 12 находящихся под медицинским наблюдением лицах, которые имели контакты с умершим.
Введен карантин в госпитале, где находился на лечении больной, и по месту жительства пострадавшего. Работает специальная комиссия для расследования случая заболевания чумой и предотвращения распространения инфекции.
В июле от чумы уже умерли три человека. За 2016 год в Китае был зарегистрирован только один случай заболевания чумой и больной выздоровел.
Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
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