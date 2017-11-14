Россия начала передавать частями Казахстану арендованные земли

Часть земель космодрома Байконур, которые арендовала Россия, переданы властям Казахстана. Решение принято в рамках протокола, подписанного правительствами двух стран, сообщается на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса Байконур.
"Согласно документу, из российской аренды выведено 11,6 тысячи гектаров земли вблизи поселков Акай и Торетам и передано Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики, пишет Lenta.ru.
В 1994 году был заключен договор аренды, по которому Россия выплачивает Казахстану 115 миллионов долларов в год. Эксплуатация космодрома обходится России примерно в пять миллиардов рублей в год. В 2004 году Москва и Астана договорились продлить аренду до 2050-го.
В 2010 году глава профильного предприятия "Казахстан гарыш сапары" ("Казахстанские космические сообщения") Габдуллатиф Мурзакулов выступил с заявлением, что космическая программа страны на 2010-2014 годы предполагает постепенную передачу космодрома Байконур в полное владение Казахстану.
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