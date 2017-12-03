Россия считает, что США провоцирует ее учениями с Украиной

Сегодня, 17:37.
Политика

Накануне США и Украина провели совместную тренировку ВМС в Черном море. Первый  зампред оборонного комитета Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что это провокация со стороны Америки. Акция нарушает всех существующие договоренности, приводит слова чиновника РИА Новости.

США показали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи.
США показали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи. Фото: Скриншот видео c сайта youtube.com, канал U.S. Navy.

Военно-морские силы Украины и эсминец ВМС США отрабатывали совместные действия в субботу 2 декабря в Черном море. Франц Клинцевич заявил, что такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с США.

Сенатор подчеркнул: "Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны". Такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия, резюмировал он.

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