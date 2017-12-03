Россия считает, что США провоцирует ее учениями с Украиной

Накануне США и Украина провели совместную тренировку ВМС в Черном море. Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что это провокация со стороны Америки. Акция нарушает всех существующие договоренности, приводит слова чиновника РИА Новости.
Военно-морские силы Украины и эсминец ВМС США отрабатывали совместные действия в субботу 2 декабря в Черном море. Франц Клинцевич заявил, что такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с США.
Сенатор подчеркнул: "Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны". Такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия, резюмировал он.
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