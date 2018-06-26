Сборная России провалила матч с Уругваем

Главный тренер команды Станислав Черчесов изменил стартовый состав. Вместо Юрия Жиркова, Марио Фернандеса и Александра Головина, трех ключевых футболистов наряду с Дзюбой, Игнашевичем и Зобниным, на поле вышли Федор Кудряшов, Игорь Смольников и Алексей Миранчук. Их игра доказала, что ближайший резерв абсолютно не готов полноценно заменить основу, пишет "Спорт-экспресс".

После игры на пресс-конференции главный тренер назовет начало игры сборной "вальяжной". Именно такая манера в самом начале и привела в поражению. За первые 25 минут в наши ворота забили 2 гола, один из них автогол после рикошета.

А на 36-ой минуте после фола Игоря Смольникова сборная Россия осталась вдесятером.

И вот тут - после сделанных Черчесовым замен - она заиграла в свой прежний футбол, который показывала в предыдущих матчах - смело атаковала, прессинговала. Но не забила. А на 90-ой минуте пропустила еще один мяч от уругвайцев.

Станислав Черчесов,

главный тренер сборной России по футболу:

— Большую часть встречи играли в меньшинстве, во втором тайме поборолись. Вдесятером все-таки сложно. Мы же не в хоккей играем, и не в баскетбол. Хотели забить один, чтобы была возможность забить второй, поэтому выпустил еще одного нападающего. Минусы игры? Нельзя так начинать матчи. Первый гол получился из-за ошибок. Сами себе привезли. Такие соперники и без нас смогли бы забить. Зачем им помогать?

Тренер прокомментировал и изменения в составе: у Жиркова повреждение с первой игры, ему дали отдохнуть, у Головина - желтая карточка, был риск получить еще одну, пишет sportbox.ru.

В 1/8 финала сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля.