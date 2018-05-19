Россиянам с Байконура выделят средства на покупку жилья на родине

"Правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета ассигнования в размере 250 млн рублей", — отмечается в указе президента.

В декабре 2017 года администрация Байконура со ссылкой на данные сайта "Роскосмоса" сообщила, что в новом жилье на территории России нуждаются более 2 тыс. россиян, пишут РИА Новости.

Комплекс Байконур, который Россия арендует у Казахстана, состоят из двух частей: города и космодрома. В городе проживает свыше 76 тыс. человек, 60% из которых — граждане Казахстана, а 37% — граждане России.

В подписанном указе Путин поручил правительству каждый год отчитываться об обеспечении жильем байконурских переселенцев.