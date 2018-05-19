Россиянам с Байконура выделят средства на покупку жилья на родине

Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам России, нуждающимся в переселении с территории комплекса "Байконур". В 2018 году переселенцы получат от государства 250 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета ассигнования в размере 250 млн рублей", — отмечается в указе президента.
В декабре 2017 года администрация Байконура со ссылкой на данные сайта "Роскосмоса" сообщила, что в новом жилье на территории России нуждаются более 2 тыс. россиян, пишут РИА Новости.
Комплекс Байконур, который Россия арендует у Казахстана, состоят из двух частей: города и космодрома. В городе проживает свыше 76 тыс. человек, 60% из которых — граждане Казахстана, а 37% — граждане России.
В подписанном указе Путин поручил правительству каждый год отчитываться об обеспечении жильем байконурских переселенцев.
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