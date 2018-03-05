Россияне задолжали "черным кредиторам" почти 100 млрд рублей

Население уже должно "черным кредиторам" почти 100 млрд рублей. При этом объем "белого" микрофинансового рынка оценивается в 121 млрд рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Союза микрофинансовых организаций "МиР".

"К черным кредиторам обращаются не только обычные граждане, но и вполне серьезные, успешные предприниматели, которые по разным причинам не желают оставлять электронные следы своего обращения за заемными средствами. Также с черным кредитором всегда проще и быстрее договориться", — поясняет директор "Центра финансовой поддержки" Павел Богомолов, пишет ura.ru.

Нелегальные ростовщики работают вне правового поля, не соблюдают требования ЦБ, создавая реальную конкуренцию легальным МФО и доставляя немало проблем гражданам. Участники рынка опасаются, что грядущее усиление требований финансового мегарегулятора в 2018 году только усугубит ситуацию, поскольку большинство официальных МФО вынуждены будут прекратить свою деятельность, отмечает "Экономика сегодня".

Президент РФ Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному Собранию назвал разработку мер по повышению доступности займов для населения одной из первоочередных задач правительства России.