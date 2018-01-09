Российские таможенники уничтожили 10 тонн "санкционки" за 2017 год

Федеральная таможенная служба России за 2017 год выявила около 40 тыс. тонн санкционных товаров. Из них около 10 тыс. тонн уничтожили. Об этом "Известиям" рассказал руководитель ведомства Владимир Булавин.
ФТС активно взаимодействует по вопросу "санкционки" с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. В ФТС действуют 35 мобильных групп на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы.
Ответил Булавин и на претензии по поводу нормы по обязательному предъявлению ИНН при покупках в интернет-магазинах. "Мы сможем поставить заслон ввозу товаров, которые затем нелегально продаются на рынках, в торговых сетях. норма о предоставлении ИНН действует только для экспресс-доставки. А она охватывает всего лишь 1% товарных партий", — утверждает чиновник.
Подводя итоги прошедшего года, Булавин подчеркнул, что ФТС перечислила в 2017 году в федеральный бюджет 4,5 трлн рублей, причем доля таможенных платежей от импорта была почти на 10% больше эскортных.
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