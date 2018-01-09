Российские таможенники уничтожили 10 тонн "санкционки" за 2017 год

ФТС активно взаимодействует по вопросу "санкционки" с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. В ФТС действуют 35 мобильных групп на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы.

Ответил Булавин и на претензии по поводу нормы по обязательному предъявлению ИНН при покупках в интернет-магазинах. "Мы сможем поставить заслон ввозу товаров, которые затем нелегально продаются на рынках, в торговых сетях. норма о предоставлении ИНН действует только для экспресс-доставки. А она охватывает всего лишь 1% товарных партий", — утверждает чиновник.

Подводя итоги прошедшего года, Булавин подчеркнул, что ФТС перечислила в 2017 году в федеральный бюджет 4,5 трлн рублей, причем доля таможенных платежей от импорта была почти на 10% больше эскортных.