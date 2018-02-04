Российских олигархов заставят объяснить свою роскошную жизнь в Великобиртании

Надзорные органы Великобритании могут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение. Такие меры являются частью новых правил борьбы с организованной преступностью.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

Уоллес также напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские, банки. The Guardian в марте 2017 года писала, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat (схема "всемирная прачечная") прошло 740 млн долларов. Летом того же года Bloomberg передавало о выводе из России не менее 10 млрд долларов через "зеркальные сделки" Deutsche Bank в Москве и Лондоне, пишет Lenta.ru.