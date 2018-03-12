Российский бизнесмен выбежал на поле с оружием и прервал футбольный матч

Это разозлило владельца клуба ПАОК, российского предпринимателя Ивана Саввиди, который затеял потасовку на поле.

Поединок прошел 11 марта, пишет znak.com. На последних минутах матча ПАОК забил гол, который должен был стать победным. Но судья Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Хозяева не согласились с решением арбитра и отказались продолжать матч. На поле возникла потасовка с участием игроков обоих клубов.

Η στιγμή της εισβολής του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο και όσα ακολούθησαν μετά την ακύρωση του γκολ της ομάδας του από τον διαιτητή Κομίνη στο 90' του αγώνα με την ΑΕΚ.#aekfcseason2017_18 #paokaek #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/ZJm4nIVlLo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 11 марта 2018 г.

В дело вмешался Саввиди. Он выбежал на поле с огнестрельным оружием. Бизнесмен периодически хватался за рукоять пистолета, торчащего из поясной кобуры. Как пишут греческие издания, он кричал в адрес судьи "Ты — труп", а в руководителя АЕК бросил фразу "Теперь ты — мертвец".

Футболисты АЕК покинули поле. Матч не был доигран. Спустя несколько часов после ЧП прошла информация, что игра закончилась победой ПАОК — 1:0. После консультаций судья все-таки принял решение засчитать гол, а АЕК отказался доигрывать из-за опасений по поводу безопасности. Теперь надзорным спортивным структурам предстоит разобраться, кто виноват в скандальной потасовке на поле.