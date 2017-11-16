Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за рекордные 450 млн долларов

Принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи на торгах на аукционе Christie’s продана за рекордную сумму, сообщает РБК.
Покупатель предложил за нее $400 млн, общая стоимость полотна составила $450,3 млн, говорится в сообщении на сайте аукционного дома. Торги длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — $100 млн.
Единственная известная картина да Винчи, находящаяся в частном владении, стала самой дорогой, из когда-либо продававшихся на аукционах.
Корреспондент Би-би-си, по вопросам искусства Винсент Дауд говорит, что и сейчас у некоторых экспертов остаются сомнения в авторстве картины. Но Christie's настаивает, что картина является подлинником и выставила ее как "величайшее художественное открытие ХХ века".
Один критик описал поверхность картины как "инертную, лакированную, тусклую, вычищенную и перекрашенную так много раз, что она выглядит одновременно новой и старой".
Картина подверглась серьезной реставрации. Ее основа из ореховой панели была пробуравлена червями, также, по всей видимости, картину разделяли на две части, а соединение их заново в единое целое привело к царапинам.
Да Винчи написал "Спаситель мира" около 1500 года. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и впервые была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году. В то время ее авторство еще не было окончательно установлено, и картину условно отнесли к "школе да Винчи". Покупатель заплатил за нее всего 45 фунтов стерлингов. Однако в 2011 году экспертиза установила, что "Спаситель мира" принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Тогда же картина была представлена в национальной галерее в Лондоне в рамках выставки, посвященной художнику, пишет bfm.ru.
До Рыболовлева картиной владел швейцарский торговец Ив Бувье. Он купил ее за $80 млн, а перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. Впоследствии Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве и обратился в суд. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов. По этим обвинениям правоохранители даже задерживали Бувье, но он вышел под залог в €10 млн.
Справка
Предыдущий рекорд был поставлен на тех же торгах два года назад: картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 миллионов долларов.
Факт
В 2017 году в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России Рыболовлев занял 15-ю строчку, издание оценило его состояние в $7,3 млрд.
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