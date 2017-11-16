Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за рекордные 450 млн долларов

Покупатель предложил за нее $400 млн, общая стоимость полотна составила $450,3 млн, говорится в сообщении на сайте аукционного дома. Торги длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — $100 млн.

Единственная известная картина да Винчи, находящаяся в частном владении, стала самой дорогой, из когда-либо продававшихся на аукционах.

Корреспондент Би-би-си, по вопросам искусства Винсент Дауд говорит, что и сейчас у некоторых экспертов остаются сомнения в авторстве картины. Но Christie's настаивает, что картина является подлинником и выставила ее как "величайшее художественное открытие ХХ века".

Один критик описал поверхность картины как "инертную, лакированную, тусклую, вычищенную и перекрашенную так много раз, что она выглядит одновременно новой и старой".

Картина подверглась серьезной реставрации. Ее основа из ореховой панели была пробуравлена червями, также, по всей видимости, картину разделяли на две части, а соединение их заново в единое целое привело к царапинам.

Да Винчи написал "Спаситель мира" около 1500 года. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и впервые была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году. В то время ее авторство еще не было окончательно установлено, и картину условно отнесли к "школе да Винчи". Покупатель заплатил за нее всего 45 фунтов стерлингов. Однако в 2011 году экспертиза установила, что "Спаситель мира" принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Тогда же картина была представлена в национальной галерее в Лондоне в рамках выставки, посвященной художнику, пишет bfm.ru.

До Рыболовлева картиной владел швейцарский торговец Ив Бувье. Он купил ее за $80 млн, а перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. Впоследствии Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве и обратился в суд. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов. По этим обвинениям правоохранители даже задерживали Бувье, но он вышел под залог в €10 млн.

Справка

Предыдущий рекорд был поставлен на тех же торгах два года назад: картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 миллионов долларов.

Факт

В 2017 году в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России Рыболовлев занял 15-ю строчку, издание оценило его состояние в $7,3 млрд.