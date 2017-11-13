Российский военный погиб на рыбалке в Казахстане

"Ночью 11 ноября проводились поисково-спасательные работы в 150 километрах от города Приозерск. Шесть спасателей, пять человек местного населения, 15 сотрудников войсковой части РФ N03080, дислоцированной в Приозерске, проводили поиски двух граждан Российской Федерации 1981 и 1985 годов рождения, которые выехали на рыбалку и не вернулись", — рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Оба пропавших были российскими военнослужащими. "В 03:48 местного времени (00:48 мск) тело одного было обнаружено местным населением. Поиски второго человека продолжаются", — уточнили в пресс-службе, пишет Bfm.ru.

Справка

Приозерск — город на озере Балхаш, построенный возле полигона Сары-Шаган, где проводятся испытания противоракетного оружия. Часть полигона находится в долгосрочной аренде у России, в связи с чем в Приозерске дислоцированы российские военные, пишет "Медуза".