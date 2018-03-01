В США полицейские задержали российскую чемпионку мира по плаванию Ефимову

В департаменте полиции Лос-Анджелеса газете подтвердили, что в городе Редондо-Бич ) задержал женщину по имени Юлия Ефимова. Там рассказали что в предпоследний день прошлого года девушку с таким именем со светлыми волосами и зелеными глазами, рожденную 3 апреля 1992 года, задержали в 00.38 за легкий проступок и отпустили в 06.32 под залог в 5 тысяч долларов.

Ранее СМИ уже сообщали, что якобы Юлия Ефимова в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП. Но представитель российской спортсменки Ольга Елисеева опровергла эту информацию:

— Эти слухи не соответствуют действительности. Проще говоря, это все неправда. Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения. Не знаю, откуда все это взялось. В настоящее время Юля находится на сборах в США со своим тренером. У нее все в порядке.

Напомним, что Юлия Ефимова выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. На той Олимпиаде Ефимова подверглась травле со стороны американских спортсменов.

Так на церемонии награждения после 100-метрового заплыва пловчихи Лилли Кинг и Кэтрин Мейли отказались пожать руку Ефимовой, а затем Кинг публично раскритиковала российскую спортсменку за решение выступить на Олимпиаде. Причиной этому оказались отбытое ранее Юлией наказание за нарушение антидопинговых правил. Еще один титулованный спортсмен из США, пловец Майкл Фелпс, также позволил себе публичные нелицеприятные замечания в адрес Юлии Ефимовой.

МОК осудил такое отношение американских атлетов к Юлии.

В 2016 году Ефимова заявила телеканалу CNN, что намерена вернуться жить в Лос-Анджелес в США, где тренировалась в течение пяти лет под руководством тренера Дэвида Сало. "Жить в Америке легче, чем в России. В США люди улыбчивые, все друг за друга, чувствуют себя командой", — заявляла тогда Ефимова. Позднее спортсменка сказала, что ее слова "перековеркали" и что она намерена вернуться в США, чтобы забрать свои вещи.