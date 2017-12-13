Российскую деревню продали вместе с жителями

В Тверской области полиция начала проверку по факту продажи домов вместе с зарегистрированными в них людьми, сообщает "МИР24".
Происшествие случилось в тверской деревне Даниловка. Местные жители десятки лет обитали в домах, принадлежавших местному сельхозкооперативу. Однако несколько лет назад он обанкротился. Его имущество, в том числе жилые строения, продали вместе с людьми.
О продаже домов местное население узнало совсем недавно — когда одна из жительниц попыталась оформить право собственности на занимаемую квартиру. Выяснилось, что недвижимость уже принадлежит другому лицу.
Сейчас обстоятельства реализации недвижимого имущества выясняет полиция. Около 50 человек, зарегистрированных в проданных домах, называют себя "крепостными XXI века". Формально жилье теперь принадлежит некому Александру Сперанскому. В поселении его никто не знает, отмечает телеканал.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.