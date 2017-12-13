Российскую деревню продали вместе с жителями

Происшествие случилось в тверской деревне Даниловка. Местные жители десятки лет обитали в домах, принадлежавших местному сельхозкооперативу. Однако несколько лет назад он обанкротился. Его имущество, в том числе жилые строения, продали вместе с людьми.

О продаже домов местное население узнало совсем недавно — когда одна из жительниц попыталась оформить право собственности на занимаемую квартиру. Выяснилось, что недвижимость уже принадлежит другому лицу.

Сейчас обстоятельства реализации недвижимого имущества выясняет полиция. Около 50 человек, зарегистрированных в проданных домах, называют себя "крепостными XXI века". Формально жилье теперь принадлежит некому Александру Сперанскому. В поселении его никто не знает, отмечает телеканал.