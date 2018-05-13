Россию потеснят с рынка добытчиков нефти и газа

К отчетному периоду Россия останется крупнейшим экспортером первичных энергоресурсов в мире. Страна будет продавать до 9 млн баррелей нефти и до 36 млрд кубических футов газа в сутки.

С этими показателями по добыче жидких углеводородов Россия уступит лидерство США и Саудовской Аравии. Доля страны в мировом производстве энергоресурсов снизится с 10% в 2016 году до 9%.

British Petroleum уточняет, что рост потребления возобновляемых энергоресурсов превысит 7500% к 2040 году, но их доля в топливно-энергетическом балансе составит всего 2%. В других странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) этот показатель в среднем составит 17%.