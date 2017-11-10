"Розыгрыш": пранкеры вклинились в эфир диспетчеров и сообщили о ЧП с вертолетом

Транспортная прокуратура заявила, что сообщения о пропаже вертолета авиакомпании "Скол" в республике Коми не соответствуют действительности. Ми-8 находится в аэропорту Красноярска, машина цела и невредима. Виновниками переполоха стали пранкеры, которые "вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации", считает источник "Интерфакса", осведомленный о ситуации.
9 ноября днем в российских СМИ появились новости о том, что Ми-8 с десятью людьми на борту уведомил диспетчера об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку, после чего связь с ним была утрачена. Впоследствии сообщалось, что вертолет благополучно приземлился, и все находившиеся на борту люди выжили.
Розыгрышем, переполошившим российские СМИ и следственное ведомство, займутся правоохранительные органы. В зависимости от результатов их проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности, пишет polit.ru.
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