"Розыгрыш": пранкеры вклинились в эфир диспетчеров и сообщили о ЧП с вертолетом

9 ноября днем в российских СМИ появились новости о том, что Ми-8 с десятью людьми на борту уведомил диспетчера об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку, после чего связь с ним была утрачена. Впоследствии сообщалось, что вертолет благополучно приземлился, и все находившиеся на борту люди выжили.

Розыгрышем, переполошившим российские СМИ и следственное ведомство, займутся правоохранительные органы. В зависимости от результатов их проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности, пишет polit.ru.