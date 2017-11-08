Рубцовчанина будут судить за неправильное хранение оружия, из-за чего погиб его знакомый

По данным ведомства, хозяин оружия на несколько дней уехал в Барнаул, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого мертвым.

Мужчина признал свою вину. Теперь ему грозит штраф до 100 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ, либо исправительные работы сроком до одного года.

Справка

Согласно Федеральному закону "Об оружии", а также Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ оружие необходимо хранить в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, в металлических сейфах, запирающихся на замок.