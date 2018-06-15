СГК обновит трубопроводы горячего водоснабжения в Рубцовске

Работы по ремонту трубопроводов и конструктивных элементов системы горячего водоснабжения начнутся с середины июля и пройдут в два этапа. Общая протяженность трубопроводов горячего водоснабжения в Рубцовске составляет 112 км. В течение летней ремонтной кампании энергетики планируют заметить более 1км. коммуникаций ГВС.

С 16 по 29 июля энергетики ограничат подачу горячей воды для потребителей южной и западной частей города. На четырех участках, где расположены тепловые камеры, энергетики СГК произведут обследование запорной арматуры магистральных трубопроводов. Работы будут проведены по адресам: ул. Сельмашская, 6, проспект Рубцовский, 34, переулок Гражданский, 36, ул. Красная, 54, а также на улице Карла Маркса.

Затем, с 30 июля по 12 августа под отключение попадут потребители в северной части города. В это время ремонтные бригады проведут работы на 29 участках, расположенных на ул. Тихвинская, 28, ул. Алтайская, 159 и 101, ул. Тракторная, 80, пересечение ул. Тракторная и ул. Тихвинская, ул. Октябрьская, 115, 129 и 157, а также пересечение улиц Октябрьская и Дзержинского.

Помимо этого, ремонтная бригада проведет работы на улице Калинина в районе домов №10 и 14, проспекте Ленина, 38 и улице Московская, 1. В этот период будет произведены ремонт и замена неисправной запорной арматуры, а также вспомогательного оборудования, установленного на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения. Это поможет значительно снизить потери горячей воды и полноценно обследовать коммуникации на всей протяженности.

Замена старых труб горячего водоснабжения на новые на ремонтных участках начнется после 9 июля. На улице Алтайская, 100-а и 102 работы по замене трубопровода диаметром 76 мм уже начались. Там энергетики СГК заменят порядка 70 метров трубы. Помимо этого, ремонтные бригады СГК проводят текущие ремонты трубопроводов в местах, где наиболее часто происходят повреждения.

Энергетики отмечают, что временное введение ограничения подачи горячей воды необходимо для качественного проведения ремонтных работ и подготовки коммуникаций в период низких температур – именно на трубопроводы горячего водоснабжения приходится большинство повреждений. Степень износа сетей ГВС в городе составляет более 60%.

Специалисты приносят извинения жителям за временные неудобства, вызванные ремонтными работами. По завершению ремонтов благоустройство на городских улицах будет восстановлено в отведенные для этого сроки.