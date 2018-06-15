"Русал" Дерипаски попросил льготы у Медведева

В начале июня "Русал" обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой помочь "Русалу" за счет снижения тарифов на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. В первую очередь, речь идет о тарифе на перевозку глинозема. Компания просит снизить дополнительный коэффициент по данному виду перевозок с 1,64 до 0,895. Кроме того, "Русал" требует отмены 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Источник издания, близкий к компании Дерипаски считает, что требования вполне обоснованы. В сравнении с конкурентами из других стран "Русал" тратит в несколько раз больше на транспортные вопросы.

"В условиях санкций одним из способов поддержки заводов могло бы стать временное сокращение части транспортной составляющей", — добавил он.

Эта позиция категорически не принимается представителями РЖД. Они отмечают, что основная доля расходов "Русала" приходится на электроэнергию и сырье, а траты на транспортную составляющую не превышают 3%. "При этом ОАО РЖД уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия", — отметил источник. Официально ни "Русал", ни "РЖД" ситуацию пока не комментировали, пишет ura.ru.

В мае группа En+ Дерипаски запросила у правительства льготы на энергетическом рынке. En+ хочет повысить тарифы для потребителей электроэнергии в Иркутской области, а также поднять предельный уровень платежей за тепло и горячую воду на 1%. Позже правительство РФ начало разработку плана поддержки En+ — соответствующее поручение получили семь профильных ведомств.