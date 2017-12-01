С первым днем зимы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Сегодня, 1 декабря, в Барнауле и Алтайском крае будет немного морозно. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.
Температура по краю ночью составит -13…-18С, в отдельных районах до -23С. Днем столбик термометра поднимется до -6…-11С, в предгорьях до 0…-5С. Ветер переменится с восточного на северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле ночью будет -16-18С, днем -6…-8С. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
В утренние часы прогнозируют изморозь, туман и гололедицу на дорогах.
В субботу температура не изменится, осадков также не будет. А вот в воскресенье немного похолодает. Ночные температуры опустятся до -20…-22С. Днем будет -8…10С.
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