С первым днем зимы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Температура по краю ночью составит -13…-18С, в отдельных районах до -23С. Днем столбик термометра поднимется до -6…-11С, в предгорьях до 0…-5С. Ветер переменится с восточного на северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле ночью будет -16-18С, днем -6…-8С. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В утренние часы прогнозируют изморозь, туман и гололедицу на дорогах.

В субботу температура не изменится, осадков также не будет. А вот в воскресенье немного похолодает. Ночные температуры опустятся до -20…-22С. Днем будет -8…10С.