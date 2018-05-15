Композитор требует с Пригожина $1 млн за хит Валерии

Иванов много лет назад хотел подарить продюсеру и певице свою мелодию, но тем не менее был оформлен паритетный договор, по которому композитор должен был получать определенные суммы отчислений, рассказал Пригожин.

"Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра. Произведение, на минуточку, пролежало на полке два года до того, как мы обратили на него внимание. Слова написала Валерия, новую аранжировку сделал Анатолий Лопатин, так что оно было еще и значительно переработано", — цитирует Пригожина StarHit.

Иосиф Пригожин не считает "По серпантину" суперхитом и отмечает, что Максим Иванов появился с требованием $1 млн, когда Валерия исполнила песню в "Альберт-холле" в Лондоне в сопровождении симфонического оркестра, пишет Газета.Ru.

Занимающийся делом адвокат Сергей Жорин отметил, что композитор уже потерпел большие убытки.