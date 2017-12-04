Саакашвили пообещал украинцам новый майдан и свержение олигархов

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками, призвал их собраться на площади Независимости в Киеве, пишет URA.ru.
Лидер оппозиционной партии "Рух новых сил" предложил украинцам свергнуть "диктатуру олигархов" в стране и установить вместо нее "диктатуру среднего класса".
Саакашвили обещал революцию в том случае, если Верховная рада в ближайшие дни не примет закон об импичменте президента и создании Антикоррупционного суда. "Мы сейчас создадим „комитеты по импичменту“ — центральный и в регионах — а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на майдане", — заявил политик.
Власть олигархов в стране, по мнению Саакашвили, является самой большой проблемой Незалежной. Именно она, по его мнению, ведет к коррупции. "Петр Порошенко — представитель олигархата, поэтому он является врагом страны", — заявил оппозиционер.
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