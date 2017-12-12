Салат "Витаминный": в ноябре в России подешевели морковь, лук, чеснок и яблоки

Стоимость российской продуктовой корзины в ноябре изменилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Как удалось узнать "Известиям", цена минимального продуктового набора в последнем осеннем месяце составила 3 720 рублей.
Больше всего, по данным Росстата, по сравнению с октябрем выросли цены на помидоры и огурцы — почти на 20%. При этом морковь, лук, чеснок и яблоки подешевели на 4%.
В октябре продуктовый набор стоил 3 714 рублей — на 0,4% меньше сентября. В первом осеннем месяце стоимость продуктового минимума в стране составляла 3 729 рублей, что было на 3% ниже августа.
В середине октября традиционно начинает дорожать плодоовощная продукция — отечественная заканчивается, и на прилавки выкладывают импорт. Но в этом году повышение цен на овощи было нивелировано снижением стоимости сахара, мяса, птицы, круп и бобовых.
Всего в минимальный набор продуктов питания включены 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины используются условные объемы потребления и средние розничные цены.
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