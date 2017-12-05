Счетная палата раскрыла нарушения при использовании госсредств на 1,5 триллионов рублей

В прошлом году выявили 3855 нарушений на сумму 965 млрд руб., сейчас — 3908 нарушений на сумму 1,556 трлн руб., рассказала Голикова. Она отметила, что две трети ущерба оцениваются как потенциальные, так как их удалось предотвратить.

По словам главы Счетной палаты, растет число административных дел, возбужденных по материалам ведомства, в этом году были приняты решения по 243 таким делам, рост составил 7,5%.