Алтайская семья инвалидов не может получить жилье даже после суда

Глава семьи Анатолий Корчагина ослеп после перенесенного рака мозжечка, его 7-летний сын Денис тоже инвалид — он аутист. Супруге Татьяне приходится ухаживать за мужем и ребенком, сообщают "Наши новости".

В семье работают только бабушка с дедушкой. Все они ютятся в двухкомнатной квартире старого бревенчатого дома без коммуникаций.

Семь лет, с тех пор как потерял зрение, Анатолий стоит в очереди на социальное жилье. Там же числится и его сын. Летом 2016-го суд постановил предоставить квартиру семье-инвалидов вне очереди. Но в комитете по жилью администрации Заринска пояснили: свободного маневренного жилья нет, а новое социальное жилье никто не строит. В городе появилась только одна новостройка за несколько лет.

В очереди на получение социального жилья в Заринске находятся около 80 человек. Но она практически не двигается, несмотря на решения судов и бесконечные предписания судебных приставов. Один из выходов — жилищный сертификат, то есть субсидия, которую перечисляют напрямую продавцу. Но такой вариант расчета пока не утвержден.