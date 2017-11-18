Шестеро чеченцев вскрыли себе вены во время судебного заседания

Обвиняемые находятся под следствием с 2015 года. Их задержали после драки в московском ресторане "Тануки". Как говорит адвокат одного из подсудимых, следствие сильно затянули, и у людей просто не выдержали нервы.

Мирон Дауди,

адвокат:

— В очередной раз решили им продлить меру пресечения свыше двух с половиной лет. Они все находятся под следствием. Но у обвиняемых нет веры, что все-таки их освободят, потому что держат их уже, скажем так, незаконно — свыше предельного срока. У них обвинение по статье 213 части 2. Два с половиной года расследуют это дело и никак не дорасследуют. Мне кажется, они не расследуют, а просто издеваются над людьми. Это была первая партия — шесть человек, а после них должны быть еще. Мы ждем, что еще семерым будут продлевать. Сейчас страх и за них.

Почему произошедшее можно назвать демонстрацией?

Александр Железников,

управляющий партнер адвокатской коллегии "Железников и партнеры":

— Досмотры, на самом деле, скорее, многочисленные, чем строгие, потому что сотрудники ФСИН отнюдь не всегда выполняют свои обязанности, как это полагается делать по уставу. Я предполагаю, что раз уже в камерах оказываются телефоны, другие запрещенные предметы, то, наверное, лезвие — не большая проблема. Действительно, подобный способ привлечения внимания характерен для людей, которые уже отчаялись с помощью ходатайств или адвокатов привлечь к себе внимание. Кроме того, в этом есть отчетливый след знаменитого ныне А.У.Е. — тюремное влияние. Это такой способ из колонии строгого режима протестовать путем нанесения себе увечий.

Все шестеро сейчас находятся в больнице. В пресс-службе Мосгорсуда заявили, что досмотр, а также доставку обвиняемых в зал осуществляли сотрудники конвойного полка. Сотрудники суда в процедурах участия не принимали. Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова после того, как пострадавшим оказали мединицскую помошь, всем обвиняемым продлили срок ареста до 18 января.

P.S. Расшифровка А.У.Е. — ассоциация уголовного единства, акроним из трех слов "Арестантский уклад един".

Факт

Похожий инцидент произошел в ходе заседаний суда по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис также нанесли себе телесные повреждения в зале суда. Врачи назвали произошедшее симуляцией суицида.