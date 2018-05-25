Школьник из Пензы на последнем звонке выпустил в небо мертвого голубя

Мертвый голубь омрачил последний звонок школьнику из Пензы, пишет Life. Неприятный инцидент произошел в одной из городских школ Пензы.
На праздновании последнего звонка по задумке организаторов учащиеся должны были выпускать в небо белых голубей после показательного танца своих одноклассников.
Однако у одного из ребят голубь скончался прямо в руках еще во время танца. И все же подросток решил дать мертвой птице шанс взлететь и подкинул голубя.
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