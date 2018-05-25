Школьник из Пензы на последнем звонке выпустил в небо мертвого голубя

На праздновании последнего звонка по задумке организаторов учащиеся должны были выпускать в небо белых голубей после показательного танца своих одноклассников.

Однако у одного из ребят голубь скончался прямо в руках еще во время танца. И все же подросток решил дать мертвой птице шанс взлететь и подкинул голубя.