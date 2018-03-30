Школьница из Волгоградской области жестоко избили девочку из-за парня

В Волгоградской области полиция поводит проверку сообщения в соцсети о том, что в городе Ленинске подрались школьницы-подростки, пишет Life.ru.
Запечатленным на видео дерущимся девочкам около 16–17 лет. По предварительным данным, школьницу избивала другая девочка из-за молодого человека, которому первая периодически названивает по телефону.
На видеозаписи слышны призывы: "Бей ее, лупи".
Напомним, что 9 марта в Барнауле избили девочку-подростка из 114-й школы. Драка, которую подростки записали на видео и выложили в сеть, произошла, по версии следствия, из корыстных побуждений.
Как рассказали в Следкоме, 15-летняя школьница потребовала у своей 16-летней знакомой отдать ей под надуманным предлогом 6 тысяч рублей. Потерпевшая отказалась платить. Тогда первая решила наказать девушку.
Избиение, по всей вероятности, снимал мальчик, которому позже неизвестные подростки сломали нос.
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