Сибирские православные просят отменить концерт Шнурова и группировки "Ленинград"

Сегодня, 20:43.
Культура

7 июня в Новосибирске  должен состояться концерт группировки "Ленинград". Но прославившиеся на всю страну борьбой с оперой "Тангейзер" православные активисты требуют запретить выступление Сергея Шнурова в "столице Сибири", пишет "Инцидент Новосибирск".

Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске.
Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru

Активисты пожаловались врио губернатора Андрею Травникову. В своем письме православные общественники пишут, что в ледовый дворец спорта "Сибирь" не нужно пускать "Ленинград", который, якобы, нарушает закон, используя нецензурную брань во время выступлений.

Также активисты пожаловались главе области на то, что в региональном минкульте не прислушались к их просьбе о запрете выступления "Ленинграда" в Новосибирске, а сослались на то, что ответственность за концерт лежит на организаторах.

К губернатору активисты обратились как к "гаранту соблюдения законодательства на территории региона". Они просят Травникова прекратить практику передачи ледового дворца в субаренду концертным агентствам, коллективам и исполнителям, нарушающим законы страны.

Запрет не получился

Ранее эти же общественники требовали запретить концерт Шнурова и "Ленинграда" на Шерегеше. Однако группировка все-таки показала шоу на горнолыжном курорте во время закрытия сезона 14 апреля. Зрители были в восторге.

Из-за Шнурова оштрафовали организатора концерта

Напомним, что в 2016 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил Сергея Шнурова не материться во время выступления группы в этом городе. А местное отделение "Народного собора", заручившись поддержкой движения в Санкт-Петербурге, обратилось к мэру с требованием "принять меры для недопущения исполнения" песни "В Питере — пить".

Однако песня была исполнена и нецензурная лексика прозвучала со сцены. За это был оштрафован на 4 тыс. руб. руководитель фирмы, организовавшей выступление Шнурова в Новосибирске. А саму фирму, как юрлицо, оштрафовали за это на 40 тыс. руб.

Когда "Ленинград" выступит в Барнауле?

Кстати, за два для до новосибирского концерта "Ленинград" покажет свое шоу в Барнауле. Выступление состоится 5 июня во Дворце зрелищ и спорта. Самые дешевые билеты на танцпол стоят 2300 рублей.

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