Сибирские танцоры в лёгкой одежде станцевали брейк на 30-градусном морозе

Ролик появился 27 января на канале bboyrol. Молодые любители брейка показывают свое мастерство на площади Ленина, недалеко от оперного театра. Во рвемя съемок камера показывает, что градусник, расположенный на здании мэрии города, показывает -29°.

Напомним, что уже 29 января на юге Западной Сибири потеплеет, придут снегопады и метели.