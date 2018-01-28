Сибирские танцоры в лёгкой одежде станцевали брейк на 30-градусном морозе

В центре Новосибирска два парня станцевали брейк-данс в лютые морозы. Парни были одеты очень легко, а в танце один из них даже оголился топлесс.
Ролик появился 27 января на канале bboyrol. Молодые любители брейка показывают свое мастерство на площади Ленина, недалеко от оперного театра. Во рвемя съемок камера показывает, что градусник, расположенный на здании мэрии города, показывает -29°.
Напомним, что уже 29 января на юге Западной Сибири потеплеет, придут снегопады и метели.
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