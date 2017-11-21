Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца

"Мы начали курс лечения. Будет несколько курсов такого лечения. Сейчас первый, затем через три недели — второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна", — рассказал он. Николай Караченцов будет находиться дома и раз в три недели выезжать на проведение сеансов лечения.

Андрей Караченцов также рассказал о посещении Святой горы Афон в Греции перед началом курса лечения. "Мы с папой два дня провели в монастыре Ватопед. Мы приложились ко всем святыням. Главная святыня — икона "Всецарица", которая помогает при онкологических заболеваниях", — поделился Андрей Караченцов, пишет bfm.ru.

Врачи НИИ Склифосовского заподозрили неладное после того, как актер поступил в институт 18 сентября с легочным кровотечением. В тот момент супруга Караченцова заявила, что у популярного артиста "все в порядке и он проходит плановое обследование.

Факт

Карьера Николая Караченцова прервалась после серьезного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В результате аварии актер получил серьезную черепно-мозговую травму.