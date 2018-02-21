Сына вице-премьера РФ Трутнева допросили по делу об избиении известного диджея

По делу об избиении диджея Андрея Ширмана (DJ Smash) полиция допросила сына вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Александра.
Показания пришлось дать и пермскому предпринимателю Тимуру Гисматуллину.
Об их причастности якобы сообщил экс-депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев, которого сам Smash (Андрей Ширман) называет виновником произошедшего, пишет "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На допросе Трутнев и Гисматуллин отрицали связь с инцидентом.
Ранее сообщалось, что Ширмана избил в пермском клубе "Дом культуры" экс-депутат и боец ММА Телепнев со своим другом Сергеем Ванкевичем. Артист получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц". Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ura.ru.
"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-депутата Пермского регионального парламента Александра Телепнева. Это связано с возбуждением против него уголовного дела.
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