Скупщиков молока в Алтайском крае уличили в ценовом сговоре

По данным ведомства, акционерное общество "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков нарушили антимонопольное законодательств. Они заключили соглашение, которое устанавливает закупочные цены на сырое молоко.

Дело в отношении сборщиков молока возбудили после проверки информации от владельцев личных подсобных хозяйств Усть-Калманского района. Люди жаловались на существенное снижение уровня закупочных цен.

УФАС установило, что в декабре-январе у трех закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале на территории района произошло снижение закупочных цен за литр сырого молока.

При этом все закупщики снижали цену одновременно: с 1 февраля установили стоимость в 16 рублей, а в последующем — с 16 февраля, используя эту же схему синхронности, снизили цену до 15 рублей.

Представители компаний сговор не признали, объяснив снижение цен сезонным колебанием и конъюнктурой рынка. Однако комиссия управления пришла к выводу, что у них не было объективных причин вести "синхронную" ценовую политику.

— УФАС пришло к выводу, что в действиях сборщиков молока присутствует отказ от самостоятельной ценовой политики, что предполагает ограничение конкуренции на рынке услуг по закупу сырого коровьего молока в Усть-Калманском районе и противоречит нормам конкурентного законодательства — подчеркивают в ведомстве.

Всем ответчикам по делу выдадут предписания о прекращении действия ценового соглашения.