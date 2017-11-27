Следователи рассказали подробности задержания алтайского главы района

Сегодня, 12:46.
Происшествия

В Республике Алтай 25 ноября задержали главу Чойского района Александра Борисова. По данным следствия, он нанес ущерб району на сумму более 8 млн рублей, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Против Александра Борисова возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. По данным следствия, чиновник нанес ущерб Чойскому району на сумму не менее 8 017 438 рублей.

Altapress.ru писал, что Борисова задержали в его доме. Параллельно спецслужбы изымали документы на золотодобывающем руднике "Веселый" в селе Сёйка Чойского района, где когда-то работал Борисов. Подробности дела, в рамках которого был задержан Александр Борисов, пока не сообщаются.

Александр Борисов — третий глава муниципалитета Республики Алтай, задержанный за последние полтора года. Ранее правоохранители задерживали мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и главу Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Дело Облогина рассматривают в суде, а Джаткамбаев всё ещё находится под следствием.

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