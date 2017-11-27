Следователи рассказали подробности задержания алтайского главы района

В Республике Алтай 25 ноября задержали главу Чойского района Александра Борисова. По данным следствия, он нанес ущерб району на сумму более 8 млн рублей, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Против Александра Борисова возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. По данным следствия, чиновник нанес ущерб Чойскому району на сумму не менее 8 017 438 рублей.
Altapress.ru писал, что Борисова задержали в его доме. Параллельно спецслужбы изымали документы на золотодобывающем руднике "Веселый" в селе Сёйка Чойского района, где когда-то работал Борисов. Подробности дела, в рамках которого был задержан Александр Борисов, пока не сообщаются.
Александр Борисов — третий глава муниципалитета Республики Алтай, задержанный за последние полтора года. Ранее правоохранители задерживали мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и главу Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Дело Облогина рассматривают в суде, а Джаткамбаев всё ещё находится под следствием.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.