Слова Данилы Козловского о злобных и хамоватых россиянах вызвали скандал

Данила Козловский,

режиссер фильма "Тренер":

— Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России, , сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая , что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые.

Он подчеркнул, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам, и все они "округляли глаза" и хвалили его.

Козловского поддержал актер Михаил Пореченков. Он назвал обидчиков Козловского "мусорными идиотами", сообщает "Национальная служба новостей".

Михаил Пореченков,

актер:

— Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут.

Певец и культурный критик Юрий Лоза не одобряет такое поведение Козловского. Об этом он сказал "Федеральному агентству новостей".

Юрий Лоза,

музыкант:

— А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? — недоумевает Лоза. — А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?.

Российская премьера "Тренера" запланирована на 19 апреля. Фильм рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в небольшом городе. В ленте, помимо Козловского, снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.