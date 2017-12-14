СМИ: Путин и Ротенберг снимались в юности в кино на "Ленфильме"

Знакомые Владимира Путина рассказали "Дождю" о том, что в 70-е годы будущий президент России снимался в нескольких художественных кинолентах на "Ленфильме". Вместе с ним в съемках кино также принимал участие Аркадий Ротенберг.
Как передает "Дождь", в киноиндустрии в качестве консультанта и каскадера с 50-х годов участвовал самбист Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина, который стал тренером Путина и Ротенберга в секции "Турбостроитель". Рахлин также был привлечен к съемкам, который сыграл в более чем 100 фильмах. Он-то и привлек своих воспитанников к кинопроцессу.
По словам источников "Дождя", Аркадий Ротенберг привлекался к работе над фильмом "Ижорский батальон", фото со съемок приводятся на сайте телеканала. На этих снимках есть и другой друг Владимира Путина — бывший депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Он рассказал, что вместе с ними в "Ижорском батальоне" в качестве каскадера выступал и Путин. Будущий российский президент, по данным Шестакова, снялся с ним и в фильме "Блокада". Как говорит Шестаков, был еще и третий фильм, в котором они работали с Путиным, но название этой картины он не смог вспомнить.
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