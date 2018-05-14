СМИ: у актера из сериала "Воронины" диагностировали онкозаболевание

Известный советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев борется с раком легких, рассказал режиссер Малого театра Владимир Бейлис.
Он добавил, что из-за недуга Клюев не перестал играть в театре. При этом режиссер не смог ответить на вопрос о том, идет ли артист на поправку.
"Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", — сказал Бейлис в интервью телеканалу НТВ.
По словам режиссера, сейчас артист проходит курс лечения.
"Лечится у нас в Москве, настроение хорошее, все нормально", — цитирует режиссера телеканал РЕН ТВ.
26 апреля артист сам признался журналистам, что тяжело болен. Он отметил, что ситуация серьезна.
Борис Клюев — один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра. Он также является художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М.С. Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера и членом правления Гильдии актеров кино России, пишут "Известия".
Клюев широко известен российским зрителям по роли графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетера", а также роли в сериале "Воронины".
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