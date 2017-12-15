В Москве госпитализировали Валентина Гафта

Сегодня, 11:44.
Жизнь

82-летний актер Валентин Гафт госпитализирован в столичную больницу после неудачного падения, сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Путин и Валентин Гафт.
Владимир Путин и Валентин Гафт. Фото: kremlin.ru.

Театр "Современник" из-за болезни артиста перенес спектакль "Пока существует пространство" с 15 декабря на 5 февраля 2018 года, а сегодня в театре состоится постановка "Уроки сердца", сообщается на сайте "Современника".

Супруга Гафта Ольга Остроумова на вопрос о самочувствии актера ответила РБК, "все нормально".

Народный артист РСФСР Валентин Гафт получил широкую известность после ролей в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные", пишет znak.com. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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