В Москве госпитализировали Валентина Гафта

Театр "Современник" из-за болезни артиста перенес спектакль "Пока существует пространство" с 15 декабря на 5 февраля 2018 года, а сегодня в театре состоится постановка "Уроки сердца", сообщается на сайте "Современника".

Супруга Гафта Ольга Остроумова на вопрос о самочувствии актера ответила РБК, "все нормально".

Народный артист РСФСР Валентин Гафт получил широкую известность после ролей в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные", пишет znak.com. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.