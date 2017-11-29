Собчак обвиняют в подтасовках при "сборе подписей" в интернете

В движении решили "ради интереса" ежечасно проследить за регистрацией сторонников. в поддержку Собчак и пришли к выводу, что подписи "тупо рисуются". "Например, 24 ноября в промежутке между 01:00 и 02:00 ночи "поставили" аж 10000 подписей", — написали активисты.

В штабе Собчак аномальный всплеск объяснили участием в программе Владимира Соловьева на телеканале "Россия-1" 23 ноября, где теледива сказала, что "пришла сюда, как в общественный туалет".

Согласно опубликованной "Протестной Москвой" таблице, за этот час в качестве сторонников Собчак зарегистрировались 10034 человека. В другие дни число подписавшихся лишь один раз превысило тысячу человек за час, следует из таблицы.

Телеведущая Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она планирует выдвигаться от партии "Гражданская инициатива"; в этом случае ей нужно собрать сто тысяч подписей. До официального начала избирательной кампании на ее сайте ведется регистрация сторонников.